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    13 августа 2020, 09:37

    Вакцина от коронавируса снизит риски для врачей — Мишустин

    Наза Салех Захи

    Старт производства вакцины от коронавирусной инфекции позволит снизить риски заражения медицинских работников. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
    Вакцина от коронавируса снизит риски для врачей — Мишустин

    «Я думаю, что уже не будет такого риска работы с коронавирусными больными», — сказал Мишустин, которого процитировало ИА Nation News.

    По его словам, медики получат возможность привиться одними из первых. Во время разговора с сотрудниками Чукотской окружной больницы премьер заявил, что разработавшие первую вакцину против коронавируса специалисты института Гамалеи уже начали подготовку к запуску производства.

    Глава Кабмина также отметил, что российское власти приняли решение по поддержке системы здравоохранения. Дополнительные выплаты для врачей, которые работают с зараженными, сохранены до сентября.

    Однако президент Владимир Путин поручил подумать о продлении финансовой помощи медработникам. Ведь коронавирус никуда не ушел. Об этом написал «Интерфакс».

    Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, 11 августа. Известно, что ее производство будет вестись в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и на заводе «Биннофарм» в Зеленограде.

    Новости SMI.FM