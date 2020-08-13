Старт производства вакцины от коронавирусной инфекции позволит снизить риски заражения медицинских работников. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Я думаю, что уже не будет такого риска работы с коронавирусными больными», — сказал Мишустин, которого процитировало ИА Nation News.

По его словам, медики получат возможность привиться одними из первых. Во время разговора с сотрудниками Чукотской окружной больницы премьер заявил, что разработавшие первую вакцину против коронавируса специалисты института Гамалеи уже начали подготовку к запуску производства.

Глава Кабмина также отметил, что российское власти приняли решение по поддержке системы здравоохранения. Дополнительные выплаты для врачей, которые работают с зараженными, сохранены до сентября.

Однако президент Владимир Путин поручил подумать о продлении финансовой помощи медработникам. Ведь коронавирус никуда не ушел. Об этом написал «Интерфакс».

Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, 11 августа. Известно, что ее производство будет вестись в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и на заводе «Биннофарм» в Зеленограде.