Вакцина от коронавируса поступила в отдаленные села Рязанской области

До отдаленных сел Рязанской области дошла вакцина от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило ОТР.

Отмечается, что из-за паводка закрыто движение по понтонному мосту, который связывает шесть селений с райцентром. Требуется три часа, чтобы добраться до деревень по объездной дороге. Поэтому вакцину пришлось доставлять катером, чтобы за это время она не испортилась.

«Ждали пока люди тут начали прививаться. Мы думали, думали, решили привиться», — поделились местные жители.