Вакцина от гриппа закончилась в ЯНАО

По данным информагентства, вторая партия вакцины ожидается в следующем месяце. В департаменте здравоохранения заверили, что с 15 октября вакцинация продолжится. Она началась в ЯНАО в конце августа. С тех пор врачи привили свыше 93 тысяч человек. Уточняется, что до конца месяца должны быть привиты более 240 тысяч жителей региона.