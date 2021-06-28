Вакцина «КовиВак» вновь закончилась в Москве

В Москве вновь закончилась вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова. Запись на прививку препаратором «КовиВак» приостановлена.

В ближайшее время Минздрав планирует доставить следующую партию вакцины. Об этом сообщили на официальном сайте мэрии Москвы.

Второй раз за июнь приостанавливают вакцинацию препаратом «КовиВак» из-за нехватки его. Первый раз был 22 июня. Через три дня вакцина вновь была доступна в пяти столичных прививочных пунктах. В центре пообещали отгрузить до миллиона доз вакцины.

«КовиВак» — третья вакцина после «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», которую одобрили в России. Ее зарегистрировали до завершения третьей фазы исследований. «КовиВак» разработан специалистами Центра имени Чумакова РАН. В основе вакцины находится цельный вирус SARS-CoV-2, который лишили возможности распространяться по клеткам. Директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что препарат рассчитан на все категории пациентов, включая детей, сообщало Ura.ru.