Вакцина «КовиВак» поступила в медицинские учреждения Москвы

Третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак» поступила в гражданский оборот в столице. В ближайшее время москвичи смогу привиться препаратом, разработанным Центром имени Чумакова.

В медицинских учреждения доступно три тысячи доз вакцины. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.

Сейчас в Москве можно привиться двумя вакцинами от коронавируса российского производства — «Спутник V» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».

Ранее более девяти тысяч доз вакцины от коронавируса «КовиВак» поступило в Санкт-Петербург. Всего до конца года Центр имени Чумакова рассчитывает выпустить порядка 7,5 миллиона доз препарата.

Вакцина «КовиВак» содержит в себе сам вирус SARS-CoV-2. Но он инактивирован, а значит, неспособен захватывать клетки. Иммунитет к коронавирусу после прививки вакциной «КовиВак» сохраняется на протяжении восьми месяцев.

Владимир Путин сообщил, что в скором времени в гражданский оборот поступит четвертая вакцина от коронавируса.

Минздрав России 5 мая объявил о регистрации в стране однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».