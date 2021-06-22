Вакцина «КовиВак» кончилась в Москве

В столичных прививочных пунктах приостановили запись на вакцинацию от коронавируса препаратом «КовиВак». Его не хватило на всех желающих. Министерство здравоохранения должно скоро поставить новую партию этой вакцины. Об этом сообщил сайт правительства Москвы.

«В настоящее время вакцина „КовиВак“ закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», — говорится в сообщении сайта. Ранее препарат был доступен в шести московских поликлиниках.

«КовиВак» разработали специалисты Центра имени Чумакова РАН. В его основе находится цельный вирус SARS-CoV-2, который потерял способность заражать клетки. Препарат зарегистрировали в России в феврале.

В начале лета эпидемическая ситуация в стране ухудшилась. Региональные власти начали вводить новые ковидные ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. В некоторых субъектах людей перестали пускать на работу без прививок. После этого темп прививочной кампании увеличился почти в два раза.