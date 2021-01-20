Вакансию отшельника открыли в российском парке

Администрация Плейстоценового парка в Якутии открыла вакансию отшельника. За 40 тысяч рублей в месяц соискателю предлагается жить в небольшом домике и следить за генератором.

Место работы находится между Плейстоценовым парком и поселком Черским. На базе находятся дом для отшельника, дизельная и два автоматических полевых оборудования.

«Требуется жить в домике, следить чтобы дизель-генератор работал. Его нужно периодически заправлять и менять масло. Раз в день ходить к аппаратуре и следить за исправностью сохраняемых данных, раз в две недели — списывать данные. База находится у реки. Отопление печное, свет, телевизор, сотовая связь (есть комплект спутникового интернета). От базы до поселка Черский 15 километров», — говорится в сообщении на Facebook.

Требованию к работнику скромные. Нужно знать компьютер на уровне пользователя, уметь колоть дрова, носить воду. Приветствуются знания английского или немецкого языка, опыт работы с техникой и двигателями.

Отшельник будет получать на руки 40 тысяч рублей и продуктовый набор. Также ему выдадут полевую экипировку и инвентарь.