Вакансия помощника Павла Дурова появилась в Telegram

Компания Telegram открыла вакансию персонального ассистента Павла Дурова. Соискатель должен был готовым к переезду в другую страну, в том числе в ОАЭ или Швейцарию. Информация об этом появилась на сайте компании.

Ассистент Дурова должен вести его календарь, заниматься организацией поездок, бронировать транспорт и жилье. Кандидат должен обладать высоким IQ, свободно владеть английским, отлично владеть коммуникацией в устной и письменной форме, внимательно относиться к деталям.

Желающие испытать свой шанс могут написать специальному боту. Соискателю нужно указать свой возраст и место проживания, требуется наличие высшего образования. Среди прочего кандидат должен быть готов навсегда переехать в другую страну, в том числе в ОАЭ, где находится штаб-квартира Telegram.

В этом году российский Forbes впервые включил Павла Дурова в список богатейших бизнесменов.

В понедельник Дуров впервые за три года выложил новое фото на своей странице в Instagram. На снимке основатель мессенджера Telegram медитирует на крыше в Дубае. В комментариях к посту отметилась бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова.