Вакансия менеджера по счастью появилась в Тюмени
Вакансия менеджера по счастью появилась в тюменском филиале одной из компаний. Объявление разместили на сервисе по поиску работы и сотрудников HeadHunter.
Работодатель написал, что кандидат должен иметь опыт работы не менее года. Специалиста ищут на полный рабочий день. В разделе «Обязанности» указали, что в бутик-отель необходим сотрудник, который будет «формировать позитивно настроенных на работу сотрудников» и «нести ответственность за счастье гостей и персонала», пишет «ФедералПресс».
В объявлении указано, что сотрудник должен «из всего делать счастье». Размер заработной платы неизвестен.