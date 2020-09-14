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    14 сентября 2020, 10:45

    Вакансия менеджера по счастью появилась в Тюмени

    Полина Петрова

    Вакансия менеджера по счастью появилась в тюменском филиале одной из компаний. Объявление разместили на сервисе по поиску работы и сотрудников HeadHunter.
    Вакансия менеджера по счастью появилась в Тюмени

    Работодатель написал, что кандидат должен иметь опыт работы не менее года. Специалиста ищут на полный рабочий день. В разделе «Обязанности» указали, что в бутик-отель необходим сотрудник, который будет «формировать позитивно настроенных на работу сотрудников» и «нести ответственность за счастье гостей и персонала», пишет «ФедералПресс».

    В объявлении указано, что сотрудник должен «из всего делать счастье». Размер заработной платы неизвестен.

    Новости SMI.FM