Вакансия летчика-испытателя в корпорации «МиГ» появилась на HeadHunter

Заводу «Сокол» в Нижнем Новгороде понадобились летчики-испытатели. Претендентов входящее в корпорацию «МиГ» предприятие решило поискать на портале HeadHunter.

В размещенном объявлении указано, что у соискателя должно быть высшее профессиональное образование и опыт работы от трех до шести лет. Кроме того, ему придется пройти обучение в школе летчиков-испытателей. На это уйдет от года до полутора лет.

«Налет в качестве командира ВС на маневренных ВС (МиГ-31) — не менее 800 часов», — указал работодатель. От кандидатов потребуют годность к летно-испытательной работе по состоянию здоровья. Зарплату обещают от 140 тысяч рублей до вычета налогов.

Официальный представитель РСК «МиГ» заявил ТАСС, что входящие в контур корпорации предприятия активно развиваются. Поэтому им и нужны новые сотрудники. У нижегородского завода «Сокол» хорошая загрузка. Авиационную технику оно производит высокими темпами, и самолеты необходимо испытывать.

«Мы действительно расширяем состав летчиков-испытателей на этой площадке и приглашаем в нашу команду профессионалов летного дела, в том числе с помощью современных рекрутинговых площадок», — пояснили в корпорации «МиГ».

В приоритетном порядке компания будет рассматривать кандидатуры военных летчиков, у которых не менее 800 часов налета на самолетах марки «МиГ».