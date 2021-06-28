Вахтовиков не пустят на Камчатку без прививки от коронавируса

Все вахтовики, прибывающие работать на Камчатку, должны быть привиты от коронавируса. Такое поручение дал губернатор региона Владимир Солодов, сообщили на сайте краевого правительства.

Ограничения в первую очередь коснутся работников рыбопромышленной отрасли.

Солодов сообщил, что попросит министра рыбного хозяйства Камчатки Андрея Здетоветского организовать въезд работников только при наличии у них прививки.

Глава Камчатки также решил ужесточить требования к туристам, прибывающим из других регионов. Теперь для въезда им нужно будет предоставить сертификат о вакцинации либо результат ПЦР-теста об отсутствии коронавируса. Новые правила начнут действовать с конца июля или с начала августа. Солодов отметил, что с учетом нагрузки на систему здравоохранения это требование является вполне обоснованным.

Солодов также назначил врио вице-губернатора по вопросам борьбы с ковидом. Эту должность занял Александр Кузнецов, прежде занимавший пост председателя правительства Камчатки. Губернатор указал, что на сегодняшний день главная задача властей — обеспечить коллективный иммунитет.