Вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторождения внепланово не будут. Там есть случаи коронавируса

Компания «Газпром добыча Ноябрьск» сформировала резерв работников, чтобы сменить вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии. Но внепланово вывозить их не будут. Ранее стало известно, что несколько человек заразились там коронавирусом.

«В настоящее время внеплановый вывоз работников ООО „Газпром добыча Ноябрьск“, обеспечивающих в вахтовом режиме добычу газа на Чаяндинском месторождении, не планируется», — рассказали РИА «Новости» в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Представители компании отметили, что сформировали резерв работников, если потребуется сменить вахтовый персонал. Вахтовый поселок, где ранее рабочие высказали недовольство условиями проживания и недостатком информации о заразившихся коронавирусом, относится к другой подрядной организации.

«Мы не имеем права комментировать от имени другой компании», — заявили ранее в пресс-службе «Газпром добыча Ноябрьск».

На месторождении находятся 34 вахтовых поселка. Там живут работники различных подрядных организаций «Газпрома». Именно они должны отвечать за безопасность людей.

Глава Якутии Айсен Николаев объявил о разработке плана эвакуации части рабочих. В ближайшие дни здоровые рабочие и подрядчики должны вернуться домой. Там они будут находиться в обсерваторах.

«Ну а больные будут тоже вывозиться в другие регионы Российской Федерации для прохождения медицинского обслуживания», — отметил Николаев. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что якутские власти проводят тестирование на коронавирус. Уже сделано 10,5 тысячи анализов. Однако в последние дни из-за «волнений среди подрядчиков» приходится то и дело приостанавливать эту работу. Для тех, кто остается на Чаяндинском месторождении, организована горячая линия.

Ранее вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев потребовал принять все меры, чтобы коронавирус не распространился в местах работы вахтовиков.

Сейчас 56 человек находятся в больницах Якутии, еще 39 работников месторождения отвезли в Ноябрьск (ЯНАО) для лечения. У 16 из них нашли коронавирус. Трое уже поправились. На Чаяндинском месторождении введен карантин.