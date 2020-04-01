Вахтовики получат увеличенный оклад за продление смены на Ямале

Ямальские вахтовики, которые отработали увеличенные смены, получат прибавку к зарплате в 20%. Их сменщикам повысят отпускные. Об этом сообщила интернет-газета «Нефть».

По информации «ФедералПресс», сотрудники, оставшиеся на вахте до лета, получат дополнительные 20% от заработной платы, а их сменщики — повышенные отпускные.

Уточняется, что руководство предприятий следит за соблюдением мер безопасности. Для работников доступны аппараты с антисептиком. У всех измеряют температуру, а заразившихся помещают в специально оборудованные изоляторы.