Вахтовика осудили за убийство в Югре

В ХМАО перед судом предстал вахтовик, которого обвинили в жестоком убийстве напарника. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным информагентства, подсудимый предложил мужчине слить и продать дизельное топливо, которое они перевозили. За отказ участвовать в преступлении вахтовик избил напарника, сковал его наручниками, примотал к сидению и сжег заживо, облив машину бензином. Следующие 16 лет осужденный проведет за решеткой. Кроме того, суд обязал его выплатить вдове погибшего более полутора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.