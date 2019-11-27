Вагоны российских поездов предложили увеличить, чтобы убрать «торчащие ноги»

Многие сталкивались с проблемой «торчащих ног» в плацкарте во время поездок. Российские разработчики предложили расширить вагоны на 30 сантиметров, чтобы пассажиров больше не смущали чьи-то носки в проходе.

Специалисты «Трансмашхолдинга» разработали макет нового плацкартного вагона и представили его совместно с ФПК на ноябрьской выставке в Москве. Образец был сделан в натуральную величину и оборудован всеми полками, столиками и перегородками. В вагоне предусмотрели более длинные полки.

Пассажиры смогут улучшить новый плацкарт Подробнее

«Мы в этой концепции увеличили незначительно, всего на два сантиметра, поперечные полки, на три сантиметра — продольные полки, но уже в ходе обсуждения с заказчиком макета мы пришли к выводу, что необходимо данную концепцию реализовывать в новом габарите», — приводит РИА «Новости» слова заместителя гендиректора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта Александра Лошманова.

Он пояснил, что вагон теперь будет на 30 сантиметров шире. Такой размер поможет сделать пространство в плацкарте более персонализированным для каждого пассажира. Кроме того, получится «решить проблему так называемых торчащих ног» в подобных составах.

По словам Лошманова, макет вагона является основным. Разработчики оснастили его шторами, светильниками индивидуального освещения и шкафчиками. Также подготавливаются еще два макета, после показа которых будет сделан финальный выбор нового вагона.