Россиянки высмеяли идею о создании отдельных вагонов в метро

Первый зампред общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать в метро специальные вагоны для женщин. Такая инициатива помогла бы защитить россиянок от домогательств в общественном транспорте. Однако председатель Союза женщин России Екатерина Лахова в интервью радиостанции «Говорит Москва» не поддержала идею политика.

Женщина назвала идею глупой. Она предложила вместо этого создавать кризисные центры. По словам специалиста, подобную инициативу мог предложить человек, который совершенно не разбирается в вопросах насилия в отношении женщин.

«У нас остается проблемой домашнее насилие. Открывайте кризисные центры, чтобы можно было помочь тем, кто подвергается насилию — для детей, женщин, стариков. Пускай откроют кризисные центры в каждой управе Москвы», — заявила Лахова.