Эксклюзив 24 июня 2023, 16:16 «Вагнеровцам» посоветовали прислушаться к ФСБ и оставить мятеж Журналист Борзенко исключил участие бойцов «Вагнера» в мятеже Пригожина РИА «Новости»

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Некогда патриоты своей страны — бойцы ЧВК «Вагнер» — не пойдут на своих. К такому выводу пришел в беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

«Я думаю, что вагнеровцы прислушаются [к совету ФСБ], потому что все эти ребята — патриоты, они воевали с украинским фашизмом за Родину», — отметил Борзенко. Он определил сегодняшнюю ситуацию, как «шумиху».

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«Вся шумиха сегодняшняя, а что мы имеем из фактов реально? Мы видим какое-то передвижение частей „Вагнера“? И что там на самом деле произошло, после чего были такие странные заявления основателя ЧВК Евгения Пригожина. Насколько я знаю, все подразделения „Вагнера“, которые находятся на территории Украины, сейчас в отпуске, идет переформирование», — пояснил военный журналист.

Эксперт также прокомментировал обстрел вагнеровцев.

«Произошел обстрел. Кто обстрелял? Да это могла ДРГ пройти украинская и обстрелять их. В таких выводах, которые сделал Пригожин, <…> я просто вижу какое-то детство. Помимо него там есть еще немало талантливых офицеров, которые после всей этой истории возглавят ЧВК „Вагнер“», — резюмировал Борзенко.

Уголовное дело о мятеже завели против Пригожина после его угроз в адрес командования российских войск. В Национальном антитеррористическом комитете потребовали от вагнеровцев прекратить противоправные действия.