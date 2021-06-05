Ваенга спела «Золотые купола» в образе монаха с бородой и вызвала гнев РПЦ

Русская православная церковь (РПЦ) осудила певицу Елену Ваенгу, исполнившую «Золотые купола» Михаила Круга в образе монаха с бородой. Об этом рассказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщил «Подъем».

По его словам, Церковь не одобряет попытки спекуляции на подобных образах.

«Это набившая оскомину попытка использовать образ священника в качестве разменной монеты в своем творчестве», — заявил Кипшидзе.

Ваенга переоделась в черную рясу, наклеила бороду и усы во время выступления на шоу «Три аккорда» на Первом канале.

В Сети выступление певицы раскритиковали. Интернет-пользователи напомнили, какой фурор произвела «бородатая женщина» Кончита Вурст на песенном конкурсе Евровидение в 2014 году. Они посоветовали артистке полицедействовать в мечети и посмотреть на результат.

Выступление Ваенги также не оценил автор слов песни и продюсер последнего альбома Михаила Круга Вадим Цыганов.

«Все права на песню принадлежат мне. Видит бог, я не скандалист. Сколько песен Круга исполнили на телевидении, не заплатив мне ни копейки, — уму непостижимо!» — сказал он.

Цыганов пообещал подать в суд на певицу.