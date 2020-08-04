Вадим Панов объяснил маленькие сборы в кинотеатрах после карантина

«Вполне ожидаемо. Во-первых, лето. Во-вторых, лето бурное после „самоизоляционной“ весны», — заметил Панов.

По его словам, многие люди решили уехать в путешествие, чтобы немного развеяться после стольких дней взаперти. По мнению писателя, результаты были бы другими, если бы в кинотеатрах показали «блокбастер с настоящей звездой».