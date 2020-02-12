«В женщине должна быть загадка». Таджик не смог вылететь из Москвы из-за макияжа

Сотрудники столичного аэропорта на пустили на посадку 25-летнего таджика Тоира Назарова. По паспорту он мужчина, а предстал перед ними в женской одежде, с макияжем и длинными волосами.

Инцидент попал на видео и разошелся по Рунету с подписью «в женщине всегда должна быть загадка». Охрана предположила, что паспортом брата завладела его сестра и отказали в посадке. Барышня басом предлагала привести маму, которая подтвердит ее принадлежность к мужскому полу.

Пользователи заявили, что мама является заинтересованным лицом, и показывать в качестве доказательства парню надо было кое-что другое. Тем более, что Конституция РФ не запрещает менять прическу и наносить макияж.

Ему надо было умыться в мужском туалете, и вопрос решился бы за десять минут, заявили комментаторы.

«У каждого — свои недостатки», — процитировали известную комедию философски настроенные пользователи.

В середине декабря прошлого года в московской квартире был найден труп 54-летнего мужчины, одетый в женское белье и чулки. Бывшая жена экс-полицейского заявила, что его пристрастия не касаются ни ее, ни его коллег по работе.