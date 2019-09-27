В запрете курения на балконе нашли массу несостыковок

Людям, которые увидели, как их соседи курят или разжигают костры на балконе, нужно будет звонить в полицию или МЧС. Об этом «360» рассказала юрист Асия Мухамедшина. Но есть в этом законе и лазейки.

«Гражданам, которые обнаружили, что на балконе кто-то курит или разводит костер, нужно обратиться в МЧС либо в „02“. Подтвердить данный факт нужно будет либо свидетельскими показаниями, либо фотографиями», — рассказала Мухамедшина.

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По ее словам, хозяин квартиры не может чинить препятствия органам, если происходит возгорание, даже если это частная территория. Однако это касается случаев, когда произошел пожар. Если же человек на балконе просто покурил, прибывший даже очень быстро сотрудник, скорее всего, ничего подозрительного не увидит.

«На одних свидетельских показаниях и фотографиях возбудить административное либо уголовное дело за отсутствием состава преступления, конечно, сложно. Но это будет неким предупреждением для избежания неблагоприятных последствий в будущем», — пояснила Мухамедшина.

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Она признала, что законопроект новый и содержит ряд нестыковок. Например, почему в квартире курить можно, а на балконе, который тоже является частной собственностью, нет. Мухамедшина объяснила, что все дело в том, что соседи никак не смогут доказать, что человек курил внутри своей квартиры. Единственное, что у них будет в качестве подтверждения, это их слова о запахе дыма.

О постановлении стало известно накануне, когда премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ с изменениями в правила противопожарной безопасности. В них содержится запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях. В МЧС подтвердили, что новые правила, в том числе, касаются курения и использования зажигалок и спичек. Поправки вступят в силу с 1 октября.