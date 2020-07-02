    02 июля 2020, 05:00

    В вузах хотят увеличить число бюджетных мест для айтишников

    Кирилл Фролов

    Число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям хотят увеличить почти на 10% — с 73 до 80 тысяч. С такой просьбой в Минобрнауки обратились аналитический центр при правительстве и некоммерческое объединение «Цифровая экономика», сообщили «Известия».
    В вузах хотят увеличить число бюджетных мест для айтишников

    Предлагается увеличить число бюджетников, обучающихся по специальностям «математика и механика», «информатика и вычислительная техника», «информационная безопасность» и другим.

    Минобрнауки предложило правительству вместо этого увеличить число мест в вузах по IT-специальностям за счет платных студентов и тех, за кого заплатит будущий работодатель.

    В АНО «Цифровая экономика» считают, что это не позволит достичь показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», так как в документе указаны только бюджетные места.

    80 тысяч бюджетных мест покрывают лишь минимальную потребность рынка, уверен исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комл. IТ-специалисты, по его словам, нужны множеству смежных областей экономики, в которые проникает цифровизация.