В вузах хотят увеличить число бюджетных мест для айтишников

Предлагается увеличить число бюджетников, обучающихся по специальностям «математика и механика», «информатика и вычислительная техника», «информационная безопасность» и другим.

Минобрнауки предложило правительству вместо этого увеличить число мест в вузах по IT-специальностям за счет платных студентов и тех, за кого заплатит будущий работодатель.

В АНО «Цифровая экономика» считают, что это не позволит достичь показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», так как в документе указаны только бюджетные места.

80 тысяч бюджетных мест покрывают лишь минимальную потребность рынка, уверен исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комл. IТ-специалисты, по его словам, нужны множеству смежных областей экономики, в которые проникает цифровизация.