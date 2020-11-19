В ВОЗ заявили об отсутствии вопросов к российским данным по смертности от COVID-19

«Цифры казались ниже, но, как мы видели, каждая страна, включая Россию, пересматривает свои цифры. Это нормально для статистики смертности. <…> Мне кажется, это очень хорошо — быть критически настроенным к цифрам и рассматривать их в своей стране, но на этот момент у ВОЗ не было [к России] таких вопросов», — отметила Вуйнович.

По данным оперштаба, число заболевших COVID-19 в России превысило два миллиона. За сутки количество людей с коронавирусной инфекцией в стране увеличилось на 23 610 человек. За все время пандемии умерли 34 850 пациентов. Также за этот период было проведено более 70 миллионов тестов на наличие коронавируса.

Также сегодня Мелита Вуйнович сообщила, что сотрудники ВОЗ наладили диалог с российскими разработчиками вакцины от коронавируса. Они начали обсуждать оценку препарата. По ее словам, уже до конца 2021 года при достаточном количестве вакцин два миллиарда людей будут привиты от коронавируса.

Тем не менее в мире пока наблюдается прирост заразившихся коронавирусом. По данным ВОЗ на 18 ноября, за прошедшую неделю болеющих COVID-19 стало на четыре миллиона больше. За время пандемии эти показатели стали рекордными.