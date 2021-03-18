В ВОЗ рассказали о пользе длительных прогулок для здоровья и контроля веса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рассказали, что человеку для поддержания здоровья и формы нужно в неделю гулять минимум 150 минут. Для большей пользы, врачи рекомендуют удвоить это время.

Ежедневная ходьба активирует все мышцы тела и помогает лучше работать мозгу. Она не требует подготовки и доступна для всех возрастов. Об этом сообщили эксперты фармацевтического колледжа в Мадриде.

Частота прогулок может значительно снизить риск развития гипертонии, диабета и является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневная ходьба поможет укрепить костную и мышечную системы, а вечерние прогулки помогут снизить стресс, улучшить настроение и быстрее заснуть.

Эксперты отметили, что ходьба помогают контролировать вес. После 20-25 минут ходьбы начинает сжигаться жир, после 40 минут — человек может избавиться от 200 калорий.

Врачи отметили, что частые прогулки повысят в организме витамин D, что хорошо скажется на иммунитете.