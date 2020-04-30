В ВОЗ назвали условие для отмены ограничений в России из-за коронавируса

Ограничительные меры можно будет снять в России, если в течение двух недель снизится рост новых заболевших COVID-19. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что за последние 10 дней темп роста новых случаев заражения снизился. В Москве тоже снизилось количество заболевших. 29 апреля прирост составил 2220 человек, а днем ранее поступивших в больницы было 3075 человек.

«Конечно, за этим нужно очень осторожно следить в следующие две недели, и тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры», — заявила Вуйнович во время круглого стола на тему «Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в ситуации с коронавирусной инфекцией необходимо принимать решения обдуманно. После снятия ограничительных мер может возникнуть вторая волна заболеваний.

Режим повышенной готовности и самоизоляцию ввели в России в конце марта для борьбы с пандемией. 28 апреля президент Владимир Путин объявил, что в стране продолжается нерабочий период. Он продлится до 11 мая. Жителей просят соблюдать самоизоляцию и все меры предосторожности.