В ВОЗ допустили, что Россия миновала пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в России на текущей волне, скорее всего, пройден. В ВОЗ попросили жителей страны и впредь придерживаться превентивных правительственных мер.

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге оценил ситуацию с коронавирусом в РФ в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Он заметил, что из 53 стран европейского региона в Германии, Австрии, Дании и Ирландии отмечают рост заболеваемости. После точечной бустерной вакцинации число новых случаев COVID-19 с сентября начало сокращаться в Израиле.

«В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», — подчеркнул Клюге.

Он обратил внимание, что снижение числа случаев заражения коронавирусом в РФ не гарантирует «успеха в будущем». В связи с этим представитель ВОЗ обратился к россиянам с просьбой и дальше придерживаться превентивных мер правительства.

«Потому что мы знаем, что превентивные меры работают», — сказал Клюге.

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