Второй велозаезд Gran Fondo-2020 прошел в Волоколамске

В Волоколамске состоялся велозаезд серии Gran Fondo. Спортсмены стартовали на 30, 60 и 103 километра.

«Событие стало вторым в юбилейном, пятом, сезоне», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области, которое приводится на сайте регионального правительства.

Участники велозаезда могли выбрать любую дистанцию из предложенных. Кроме того, спортсмены могли не только посоревноваться в гонке на время, но и насладиться пейзажами Подмосковья, поскольку главная идея мероприятия заключается в сочетании соревновательного и досугового аспектов.

Следующий старт серии велозаездов Gran Fondo, который станет последним в текущем сезоне в Подмосковье, запланированный на 27 сентября. Он пройдет в Рузском округе.

«В Волоколамском округе состоялся второй из трех заездов серии Gran Fondo в этом году. Для участников создали все условия, чтобы заезд получился не только интересным, но и безопасным: комфортная трасса, термометрия на старте и поэтапное заполнение стартового кластера. Ждем всех велоэнтузиастов 27 сентября в Рузском округе», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Новый веломаршрут проложили по живописным местам в Королеве. Дорожки сделали рядом с благоустроенным Акуловским водоканалом и внутри Комитетского леса. Деревья сохранили, а из новинок здесь фонари, скамейки и другие удобства. Здесь полностью преобразили центральную часть водоканала от Пионерской улицы до сквера Героев Курсантов. Также подключили видеонаблюдение.