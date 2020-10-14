В Госдуме назвали перспективным возможное сотрудничество российских и украинских компаний
«Есть важные и серьезные перспективы для восстановления кооперации российских и украинских предприятий. Поэтому вне зависимости от той антироссийской истерики, к которой прибегают отдельные украинские политики влиятельные и не очень, будет правильно работать по принципу „собака лает, караван идет“», — заявил Новиков.
По словам депутата, восстановление хозяйственных связей с Украиной очень перспективно. Сейчас Киеву стоит задуматься не только о производстве, но и о рынке сбыта, так как на Западе сейчас могут делать все, что может предложить Украина.
На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал предложение премьера Михаила Мишустина разрешить нескольким украинским предприятиям поставки товаров в Россию. Российский лидер подчеркнул, что это будет «жест доброй воли».