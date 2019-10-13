В увольнении генпрокурора Украины нашли серьезное нарушение

На момент отставки украинского Генпрокурора действовала особая процедура увольнения с этого поста. Как было прописано в украинском законодательстве, уводить генпрокурора можно достаточно легко, но при этом квалификационная комиссия должна дать оценку его работе.

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Иными словами, перед отставкой Луценко должен был обратиться в Квалификационную комиссию за оценкой своей работы. Это сделано не было.

Сейчас это норма исключена из украинского законодательства. Но на момент увольнения Луценко она действовала.

Это значит, что если бы Луценко поставил перед собой цель восстановиться на должности Генерального прокурора Украины, суд должен был бы принять однозначное решение в его пользу и восстановить на работе, тем самым создав странное положение вещей. На Украине одновременно оказалось бы два генеральных прокурора, причем оба — легитимные.

Сейчас пост генерального прокурора Украины занимает Руслан Рябошапка. По итогам его недолгой работы его уже назвали профнепригодным.