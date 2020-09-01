Опубликованы правила размещения студентов в общежитиях в условиях коронавируса

В России подготовили правила размещения студентов в общежитиях в условиях эпидемии COVID-19. Помимо антисептиков, которые будут размещены во всех местах общего пользования, на входе в общежитие будет организован «входной фильтр».

По данным Минобрнауки, в общей сложности в студенческих общежитиях сейчас проживают 800 тысяч человек, пишет РБК. Вузы будут руководствоваться методическими указаниями Роспотребнадзора при организации проживания студентов.

Во всех общежитиях перед началом заселения проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Уборка систем вентиляции и кондиционирования будет проведена во всех зданиях, где такие процедуры последний раз были позднее года назад.

Ряд правил будет действовать и после заселения студентов. На входе в общежитие должны стоять антисептические средства. Также они появятся в местах общего пользования.

Ежедневно местах общего пользования будет проводиться влажная уборка, еженедельно — генеральная.

На входах в общежития будет действовать так называемый «входной фильтр». Всех входящих в здание ждет проверка бесконтактным термометром. Проживающим будут регулярно напоминать о необходимости проветривания помещений.

Обеспечить персонал общежитий запасом одноразовых или многоразовых масок, перчаток и антисептиков рекомендовано всем вузам.

Граждане с симптомами инфекционных заболеваний, будут сразу же изолироваться до приезда скорой помощи. Эпидемиологическое расследование будет проводиться в том случае, если COVID-19 подтвердится.

Эти меры будут финансироваться за счет субсидий федерального бюджета. В нем заложено на борьбу с распространением COVID-19 в образовательных учреждениях 8,122 миллиарда рублей.