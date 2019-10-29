Как на воле. В уральской колонии рассказали, зачем открыли кафе с бургерами

Уральских заключенных начали кормить бургерами, но только тех, кто хорошо себя вел и у кого есть деньги. Кафе с меню из обычной жизни появилось в колонии строгого режима № 46. О том, как пришли к идее, «360» рассказал заместитель начальника по трудовой адаптации Владислав Валуцкий.

Открытое месяц назад в уральской колонии строгого режима № 46 кафе пока не принесло прибыли. Но первые недели работы в исправительном учреждении оценили положительно. Валуцкий рассказал, что основная идея создания кафе заключалась в том, чтобы дать возможность заключенным проводить свой досуг так же, как и на воле.

В уральской колонии открылась бургерная. Видео Подробнее

«Мы его сделали, не для того, чтобы заключенные питались, а чтобы они проводили свое свободное время, смотрели видеотрансляции, спортивные мероприятия и так далее. Ну и заодно, чтобы у них была возможность выбрать еду, которая ничем не отличается от того, что предлагают в кафе на воле», — рассказал Валуцкий.

Самым популярным блюдом у заключенных стал бургер. По стоимости он ничем не отличается от цен в обычном кафе: 200−250 рублей. Заключенные могут потратить деньги, которые они получают за работу в колонии. Некоторые тратят средства, которые им присылают родственники. Готовят на кухне сами заключенные.

Для создания кафе сотрудники колонии никого не приглашали, а сделали все самостоятельно, начиная от идеи, заканчивая разработкой меню. По итогам первого месяца работы выявился ряд недостатков, которые планируют учесть и устранить.

«У нас первый месяц был техническим, мы анализировали аудиторию, чтобы понять, что нужно поставить в меню, и так далее. Особой прибыли пока нет, но есть куча доработок, которые нужно сделать», — поделился представитель колонии.

Одним из последних нововведений стало появление молочных коктейлей в меню.

Ранее временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии Антон Александров рассказал, что посещать кафе могут только те осужденные, которые отличились хорошим поведением. Им выдают письменное разрешение от руководства колонии.