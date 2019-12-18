По мнению нового участника коллектива Романа Постовалова, у Михалковой «наступила стадия, где в приоритете не юмор, а внешность».

«Она больше думает, как волосы лежат, как ногти блестят», — пояснил он.

Говоря о ее вопросе на пресс-конференции Дмитрия Медведева, участник «Пельменей» Дмитрий Брекоткин заявил, что «Юля взрослый человек, может участвовать во всем, в чем угодно». При этом ее выступление он назвал «какой-то хренью».

Михалкова спрашивала премьер-министра, почему о национальных проектах не рассказывают в сервисе коротких видео TikTok.

В октябре Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей». По словам актрисы, в шоу она «достигла потолка», и ей не хотелось застрять в одном образе. Михалкова отмечала, что ее просили остаться, но она «все это переросла».

Руководитель «Уральских пельменей» Сергей Исаев прокомментировал уход из шоу еще двух участников — Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова. В 2018 году они запустили собственный проект «Ваши пельмени», с которым гастролируют по стране.

По словам Исаева, члены коллектива до сих пор держатся вместе. Но работают в полном составе лишь на выступлениях в Москве и Екатеринбурге.

«С Юлей контракт в этот раз не продлили», — добавил глава творческого объединения.