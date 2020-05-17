В Ульяновской области разработали экспресс-тест на коронавирус

В Ульяновской области ученые создали экспресс-тест на COVID-19. Лицензия на него получена, тест поставят в больницы региона. Об этом в сообщил губернатор области Сергей Морозов.

«Мы в разы нарастили лабораторную базу. Кстати, разработка ульяновских ученых из компании „Тест-Ген“, экспресс-тесты на коронавирус, 15 мая уже получила лицензию», — указал он на своей странице в Instagram. По его словам, разработку в скором времени развезут по медучреждениям Ульяновской области.

Морозов отметил, за минувшие сутки в регионе диагностировали 101 случай заражения коронавирусом нового типа. Он предположил, опираясь на данные специалистов, что в области пик вспышки наступит только к концу текущего месяца, а выйти на плато удастся не раньше середины июня.

Ранее сообщалось, что новый тест на выявление 2019-nCoV по наличию антител прошли более двух тысяч жителей столицы. Массовое бесплатное тестирование началось в Москве 15 мая.