В УК увеличат число статьей с конфискацией имущества

Законопроект Минфина о применении конфискации имущества в качестве наказания еще по нескольким статьям Уголовного кодекса получил положительное заключение Минэка. Об этом сообщила газета «Известия».

Документ предлагает распространить эту меру на 193 и 193.1 статьи УК — «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

О готовности поддержать новые нормы заявили в профильном комитете Госдумы и во фракциях. Проблема незаконного вывода капитала из страны, как отмечается, стоит остро.

Эксперты отмечают, что законопроект может коснуться как физических, так и юридических лиц, которые совершают валютные операции.

В России стали чаще возбуждать уголовные дела за распространение чужих интимных фотографий. Отдельного закона не предусмотрено, но публикации изображений могут нарушать сразу несколько правовых актов. Анонимно выложить чужие фото тоже не получится — автора публикации легко найти.