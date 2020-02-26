«Приведет к домашнему насилию». В учительском профсоюзе выступили против наказания хулиганов

«Отношение у нас к этому достаточно скептическое, хотя мы только обсуждаем это в профсоюзе. Поэтому я, скорее, свое личное мнение скажу. С детьми нужно работать при помощи психологов. Нужно создавать специальные службы по сопровождению сложных детей. Родители очень часто сами не могут повлиять на поведение ребенка, особенно в переходном возрасте. Более того, мы опасаемся, что штрафы для неблагополучных семей будут настолько проблематичными, что это приведет к домашнему насилию в отношении детей», — заявила Мирясова.

Если обстановка в семье сложная, то побоев в доме не избежать, добавила профсоюзный деятель. Попытка оштрафовать родителей хулигана приведет только к проблемам, учитывая, что кругом полно еще и неадекватных пап и мам. Например, если штраф для юных нарушителей будет прописан в Административном кодексе, то нужно будет привлекать правоохранителей.

«Они составляют протокол, потом суд выносит решение, то есть это достаточно длительная процедура. Зафиксировать очень часто факт оскорбления несложно, дети и сами снимают на видео такие случаи. Речь о том, что для школы это, скорее, станет проблемой», — считает Мирясова.

По мнению представителя профсоюза, в таких случаях нужно создавать внутришкольные конфликтные комиссии. Если ситуация в учебном заведении напряженная, нездоровая и случаи столкновений между учителями и учениками повторяются, то нужно работать с детьми, добавила Мирясова.

Ситуацию стоит обсуждать, причем с привлечением не только организаций, защищающих права педагогов, но и с теми, кто защищает права детей. Процесс запущен, просто его нужно сделать достаточно широким, с участием специалистов. А вообще, такой закон ни к чему хорошему не приведет, заключила оргсекретарь.

Общероссийский профсоюз педагогов предложил наказывать родителей школьников за оскорбление учителей. Для этого нужно подправить Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях. Должностным или юридическим лицам попытка унижения чести и достоинства педагогов обойдется при этом в 100-150 тысяч рублей. Если учителя изобьют, виновные могут получить до трех лет лишения свободы, а если это сделает группа — до шести лет заключения.