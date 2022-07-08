Хидео Кодзима снова герой соцсетей. Его перепутали с подозреваемым в убийстве Синдзо Абэ
Разработчика игр Хидео Кодзиму в соцсетях приняли за стрелявшего в Синдзо Абэ
Известный разработчик видеоигр Хидео Кодзима снова стал героем социальных сетей. Но на этот раз не благодаря своему таланту. Политики, журналисты и блогеры приняли его за подозреваемого в нападении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
Политик погиб в городе Нара, куда приехал для выступления на митинге. Он получил две пули в спину и скончался в больнице, несмотря на все усилия врачей. Полицейские задержали подозреваемого в нападении. Им оказался бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами.
Некоторые, осознав собственную ошибку уже стерли свои сообщения, забывая старую истину, что «интернет помнит все».
Одним из тех, кто пытался скрыть свой пост оказался ультраправый политик Демие Рье, опубликовавший фото Кодзимы и обвинивший в убийстве Абэ крайне левых.
Одной ошибки французскому политику оказалось недостаточно и он ретвитнул сообщение, что нападавшего звали «Самьюэро Хидео» (фамилия персонажа из серии игр Кодзимы Metal Gear Solid).
Перепутало Кодзиму с подозреваемым в убийстве японского политика греческое телевидение. В сюжете разработчик игр появляется в шапке-ушанке и рядом с портретом Че Гевары.
Такую же ошибку допустили иранские агентства новостей.
История не осталась без внимания русскоязычных пользователей. Они тут же предположили, кто был заказчиком нападения на Синдзо Абэ.
Не исключено, что Кодзиму приняли за напавшего на бывшего японского премьера из-за обсуждения на имиджборде 4chan.
Комментаторы, увидев кадр с задержанием подозреваемого, тут же приняли его за известного разработчика игр.