В ЦИК рассказали о вбросах и провокациях на некоторых участках

Члены ЦИК во время пресс-конференции сообщили, что в нескольких регионах были попытки вбросить заполненные бюллетени. Отчитались представители Краснодарского края, Калининградской, Орловской и Оренбургской областей. В некоторых городах случаи вброса подтвердились.

В Краснодарском крае местный блогер заметил в одном избирательном участке на полу лист бумаги и решил, что это вброс. На место даже выезжала полиция, но случай не подтвердился.

В Калининградской области решили другим способом нарушить голосование. Неизвестные рассылали электронные письма с вирусами в местные избирательные комиссии. Известно, что 10 сентября СМИ получали письма якобы от Росгвардии, что Роспотребнадзор не подготовил избирательную систему. Атака писем продолжилась и 11 сентября. Всего в области проходит восемь муниципальных кампаний.

Это фактически очень хорошо подготовленная акция на срыв выборов Элла Памфилова.

Что касается Нижнего Новгорода, то там известно об одном случае нарушения, которое попало на видео. На кадрах видно, как женщина скидывает бюллетени под стол. В ЦИК заявили, что учитывать в итогах голосования эти бюллетени не будут. Там тоже проходят муниципальные выборы. Представители Нижнего Новгорода назвали случившееся «вопиющим случаем».

«Человек зрелый. Как это, не понимаю, осознанно идет под статью!» — прокомментировала видео Памфилова.

Также были случаи нарушения в одной оренбургской школе. Проверяющие ночью вскрыли сейф и пересчитали избирательные бланки — их оказалось 174, а по факту зарегистрированных избирателей было меньше. Позже было проведено совещание с председателями ТИКов, на котором их призвали соблюдать закон.

Еще одно обращение было выявлено в Орле. Там появились отметки о выдаче бюллетеней, но подписей в избирательных бланках не было. Этот случай был подтвержден. В результате все отметки проголосовавших досрочно со 2 по 10 сентября признали недействительными. Также представители сообщили о проголосовавших со 2 сентября «конвертами».