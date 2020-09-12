В ЦИК объяснили голосование на остановке в чувашской деревне

Глава ЦИК Элла Памфилова и зампред комиссии Николай Булаев обсудили проходимость на дорогах в Чувашии. У некоторых деревенских жителей возникли трудности с проездом к избирательным участкам. Но, по словам членов комиссии, в этом маленьком населенном пункте есть все для удобного голосования.

Члены ЦИК смогли связаться с местными жителями по видеосвязи и выяснить, как обстоят дела с выездным голосованием, где затруднено транспортное сообщение. Так, в одной из деревень Чувашии нашли избирательный пункт, сделанный на остановке общественного транспорта.

«Были слухи, что это придомовое голосование, но нет. Там маленький населенный пункт, 93 избирателя. Это место в центре деревни — разворотная площадка для автобуса и остановочный павильон. В этой маленькой деревне нет общественного помещения», — рассказали в ЦИК.

По словам главы ЦИК, место удобное, оно защищено от ветра и дождя.

Зампред ЦИК Николай Булаев также прокомментировал негативные комментарии о истории с обустройством мест для голосования в деревнях.

«К сожалению, не везде есть дороги, где-то газа нет. Там живут люди, обычные люди, в четыре встают и в 10 вечера ложатся. <…> тот кто из Москвы пытается их судить, он ничего не смыслит, только деньги перекладывает в свой карман», — заявил чиновник.

Ранее избирком сообщил данные о явке избирателей в Пермском крае. Там в первый день выборов проголосовали 13% избирателей, сообщает Ura.Ru.