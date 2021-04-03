В Центробанке назвали признаки подозрительного платежа

Банковская операция будет приостановлена, если она выбивается из общего ряда действий клиента. Например, таким сигналом может стать покупка в другой стране, рассказал первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Подозрение также вызовет крупный платеж, если до этого пользователь оперировал только небольшими суммами, рассказал Сычев в интервью радио Sputnik. Представитель регулятора отметил, что системы для борьбы с мошенничеством могут учитывать от полусотни до полутора тысяч критериев, в зависимости от банка.

Кредитная организация, как подчеркнул Сычев, может приостановить такую операцию, но не заблокировать или отменить ее. По закону банк должен принять все меры, чтобы связаться с клиентом и подтвердить перевод или платеж. В том случае, если дозвониться не удалось, кредитная организация обязана дальше провести эту операцию.

Мошенники в бесчисленных обманных схемах все активнее используют переводы «по ошибке» в различных вариациях. Например, на телефон поступили деньги, звонит человек и говорит, что зачислил их по ошибке, и просит вернуть средства. Затем деньги списывались оператором, в поддержку которого уже обратился злоумышленник, чтобы отменить платеж. Помимо этого, мошенники отправляют c измененных номеров фальшивое SMS от банка о зачислении средств. Через некоторое время звонит человек и просит вернуть деньги на номер телефона либо через мобильный банк.