СК и прокуратура проверят сообщения о жестоком обращении с детьми в центре в Красногорске

Прокуратура Московской области начала проверку сообщений СМИ о жестоком обращении с детьми в одном из центров развития в Красногорске. Также это учреждение проверят следователи.

Информация о проверочных мероприятиях появилась в Telegram-канале регионального надзорного ведомства. В прокуратуре уточнили, что сотрудники дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних. При необходимости будут приняты меры реагирования.

В подмосковном ГСУ СК РФ сообщили, что начали проверку информации о центре по поручению главы Следственного комитета. По данным ведомства, в эфире одного из телеканалов вышел сюжет о том, что родители детей с особенностями развития жалуются на жестокое обращение в одном из центров развития в Красногорске.

На опубликованных видеозаписях можно было видеть, как один из специалистов по постановке речи бьет ребенка куском сырого мяса по голове и рукам, осыпает мальчика мукой и кидает в лицо кофейные зерна, рассказали в следственном управлении.

В пресс-службе подчеркнули, что следователи проверят все данные из этого сюжета. После будет принято процессуальное решение.

Центр развития не является государственным, его владелец — индивидуальный предприниматель.