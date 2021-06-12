В Центре имени Гамалеи не исключили проникновения в Россию нового штамма коронавируса

В Москве стремительно повысился рост новых случаев коронавируса. Вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с «360» не исключил, что в Россию мог прийти «британский» или «индийский» штамм коронавируса.

«Очень похоже на то, что у нас сменился вариант вируса. Есть еще два более активных штамма: „индийский“ и „британский“. Ведутся сейчас работы по идентификации. И станет ясно, что это», — пояснил Альтштейн.

Ограничительные меры, которые были приняты властями, по словам специалиста, абсолютно оправданны. На фоне вероятного возникновения нового штамма профессор добавил, что случаи повторного заражения коронавирусом бывают очень редко.

За минувшие сутки в столице выявили 6701 новый случай коронавируса. Таких высоких показателей оперштаб не фиксировал с конца декабря прошлого года. Для противодействия распространению коронавируса в Москве ввели нерабочие дни с 15 по 19 июня и новые ограничения с 13 по 20 июня.

Перестанут работать зоопарки, фуд-корты и детские комнаты в ТЦ. Будет ограничена работа баров и ресторанов в ночное время. С 23:00 до 06:00 они смогут обслуживать клиентов только навынос. Работодателям рекомендовали перевести на удаленку не менее 30% работников, а также всех сотрудников старше 65 лет.