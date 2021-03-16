В центре Гамалеи рассказали о трудностях с «южноафриканским» штаммом коронавируса

Первые два случая «южноафриканского» штамма коронавируса выявили в России. Он хуже нейтрализуется антителами, но катастрофического перелома в пандемии все равно не будет. Об этом «360» рассказал российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Альтштейн подтвердил, что этот вирус несколько более заразный, чем исходный штамм.

«Но самое неприятное, что он немножко хуже нейтрализуется антителами, которые вызываются современными вакцинами. Поэтому это очень неприятная новость. Но разойдется этот штамм или не разойдется, не совсем понятно», — заявил Альтштейн.

Тем не менее вакцины, которые сейчас применяются, все-таки нейтрализуют его — в меньшей степени, чем другие штаммы, но все же они справляются со своей задачей. Этот вирус связывается с клетками лучше, а с антителами — несколько хуже. И это причина, из-за которой его труднее нейтрализовать.

Несмотря на это, вакцина действует и против этого штамма. Со временем все удастся доработать, отметил Альтштейн.

«Как это будет складываться и какой штамм здесь будет сильнее распространяться, это будет видно в дальнейшем. Сказать, что какой-то катастрофический перелом будет у нас в пандемии, нет, это сказать нельзя», — добавил Альтштейн.

Ранее медики выявили в России 28 изолятов, относящихся к «британскому» варианту, два — к «южноафриканскому» варианту. «Бразильский» штамм на территории страны не зарегистрирован. Еще в 16 случаях специалисты нашли другие мутации коронавируса.