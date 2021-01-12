В центре Гамалеи посчитали вакцину эффективной против «российского» коронавируса, который дал 18 мутаций

«Нашли мутацию, и что особенного? Конечно, если по всему миру гуляет этот штамм, то будут какие-то отличия. Но отличия эти не касаются изменения антигенной структуры, слава богу. Те вакцины, которые сейчас предложены, они вполне эффективны против этих штаммов», — отметил собеседник «360».

Он объяснил, что у этих штаммов не принципиальные изменения. Это совсем не то, что произошло с иммунодефицитом обезьян, который в результате мутации перерос в вирус иммунодефицита человека, после чего мир получил СПИД.

Зуев напомнил, что ученые завили о 70% заразности «британского» штамма. Но при обычном чихании заразного человека вирус передается троим окружающим, а при такой повышенной заразности — всего пятерым. Эксперт отметил, что эти цифры хоть и значимые, но впадать в панику от них не надо. Все дело в том, что патогенность остается прежней.

«Все зависит от степени отличий. Посмотрим, что ученые там определили. Это хорошо, что штаммы изучают. У нас страна большая, есть практически все климатические пояса. Будем терпеливы», — заключил научный сотрудник.

Есть вероятность, что новый штамм назовут «российским». Но, как сообщил профессор, обычно название придумывают авторы исследований, поэтому можно ожидать разных вариантов.

Ученые обнаружили, что 18 мутаций образовались за четыре месяца нахождения штамма в организме женщины со слабым иммунитетом. У 47-летней пациентки диагноз «неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B». Она заразилась коронавирусом в больнице весной. С этого времени ее делали ПЦР-тесты.