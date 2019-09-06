В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей
«Иногда доходит до смешного, когда человек, уважаемый полковник, говорит: „Да я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты“. Хотел полторы тысячи — потерял двести», — приводит ТАСС слова Сычева.
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Первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ также пояснил, что сотрудникам компаний, которые приглашают людей участвовать в таких лотереях, выгодно «разводить» платежеспособных граждан, поскольку с их проигрышей они получают определенный процент.
Поэтому к подобным лотереям злоумышленники пытаются привлечь представителей экономически активного населения.
«Это возрастная категория от 32 до 48 лет. Количество атакуемых таким образом граждан стало гораздо больше — порядка 60%», — уточнил Сычев.
При этом 65% жертв социальной инженерии — это женщины экономически активного возраста.
Пожилые люди обычно хранят сбережения на депозитах, а на карте оставляют лишь небольшую сумму, которая мошенникам неинтересна, добавил Сычев.