  • В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей

    06 сентября 2019, 03:59

    Валерия Шафирко

    Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах. Об этом сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев на конференции по информационной безопасности финансовой сферы.

    «Иногда доходит до смешного, когда человек, уважаемый полковник, говорит: „Да я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты“. Хотел полторы тысячи — потерял двести», — приводит ТАСС слова Сычева.

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    Первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ РФ также пояснил, что сотрудникам компаний, которые приглашают людей участвовать в таких лотереях, выгодно «разводить» платежеспособных граждан, поскольку с их проигрышей они получают определенный процент.

    Поэтому к подобным лотереям злоумышленники пытаются привлечь представителей экономически активного населения.

    «Это возрастная категория от 32 до 48 лет. Количество атакуемых таким образом граждан стало гораздо больше — порядка 60%», — уточнил Сычев.

    При этом 65% жертв социальной инженерии — это женщины экономически активного возраста.

    Пожилые люди обычно хранят сбережения на депозитах, а на карте оставляют лишь небольшую сумму, которая мошенникам неинтересна, добавил Сычев.