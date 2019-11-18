Меньше смертей и больше выручки. В «Трезвой России» назвали плюсы сокращения времени продажи алкоголя

Сокращение времени продажи алкоголя, по статистике, приводит к уменьшению смертности, числа ДТП и травмирования, но еще это может положительно сказаться на выручке магазинов, считают в «Трезвой России». Ранее общественники предложили заканчивать продажу алкоголя в российских магазинах на час раньше.

«Ту инициативу, которую сегодня озвучили, по дополнительному ограничению времени продажи алкоголя, то есть плюс один час в сторону здорового образа жизни, мы в проекте „Трезвая Россия“ поддерживаем. Считаем, что в долгосрочной перспективе это положительно скажется на здоровье граждан, на демографии и вообще в целом на улучшении криминогенной статистики», — сказал «360» глава проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Он заметил, что среди преступлений среди молодежи каждое второе связано с алкоголем. Хамзаев напомнил, что в некоторых регионах уже сейчас алкоголь нельзя купить после 22:00, и в этих регионах статистика по смертности, ДТП и травматизму по вине алкоголя лучше.

Надо эту практику учитывать и двигаться в сторону совершенствования и защиты здоровья наших граждан от пагубного влияния употребления алкоголя Султан Хамзаев.

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Хамзаев заметил, что сокращение времени продажи алкоголя положительно скажется и на выручке магазинов.

«Международная практика показывает, что если более профессионально систематизировать время и место продажи алкоголя, на самом деле, розница не теряет, а приобретает финансово. От хаотичной торговли, когда это происходит в любое время и как попало, теряют сами магазины, потому что потребитель рассеивается», — заявил Хамзаев.

Как узнали СМИ, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил в правительство России инициативу по сокращению времени продажи алкоголя на час. Сейчас алкогольные напитки можно купить с 08:00 до 23:00 по местному времени, в ОНФ предложили установить ограничение до 22:00.