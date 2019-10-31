В Торгово-промышленной палате пояснили, зачем нужна маркировка лекарств

По словам Катырина, маркировка решает проблему с контрафактом. Она должна стать преградой для фальшивых препаратов, тем заслоном, который не пропустит на рынок просроченные средства и не допустит вторичное появление лекарств в обороте. Маркировка — это гарантия качества, поскольку с ее помощью будет легко вычислить автора брака.

«Немало смертей на совести тех, кто ради денег проталкивает на рынок фальшивки. Поправлюсь: совести у таких как бы людей точно нет», — подчеркнул президент ТПП.