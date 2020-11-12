В топ-10 любимых россиянами фильмов попали только зарубежные картины

«Яндекс» провел исследование и выяснил, какие фильмы нравятся россиянам больше всего. Среди них не оказалось ни одной отечественной киноленты.

Портал считает, что наибольшему числу людей в России гарантированно должны понравиться следующие фильмы: «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», «Гарри Поттер и тайная комната» и «Остров проклятых».

Аналитики составили топ-3 на основе персонального рейтинга фильмов. Он показывает, с какой вероятностью картина понравится конкретному зрителю. Одному лента может подходить на 90%, другому — на 80%. Сотрудники «Яндекса» составляют рейтинг исходя из того, какие фильмы пользователь Сети ищет и какие оценки ставит.

Оказалось, что франшиза про Джека Воробья нравится большинству киноманов. Популярностью пользуются фильмы про Гарри Поттера и две части «Мстителей». Из новинок люди отмечают мелодраму «После. Глава 2». В топ-10 фильмов, которые должны понравиться почти всем, помимо вышеназванных серий и картин, вошли «Большой куш» и «1+1».

В этом году люди чаще всего искали фильмы про любовь, Великую Отечественную войну и подростков. Исследование показало, что россияне не против посмотреть фильмы с участием Павла Прилучного, Станислава Бондаренко, Антона Богатырева, Тома Круза, Леонардо Ди Каприо, Тома Харди.

Чаще всего пользователи «Яндекса» искали в поисковике описание сюжетов следующих картин: «Текст», «Паразиты», «Джокер», «Однажды в... Голливуде», «Союз спасения», «Холоп», «Лед 2», «Довод», «Дылда», «Облачный атлас».