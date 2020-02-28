В тюрьму за пранк. Попытка снять видео закончилась дракой

Попытка снять пранк-видео закончилась дракой. Молодой человек приставал к прохожим со странными вопросами, снимая их на камеру — одному из невольных участников ролика это не понравилось. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы, однако в этой истории все не так однозначно.

В Волгограде пранкер Хабиб Габибулаев подходил к прохожим и на камеру спрашивал, как они относятся к геям. Алексей Порунов, который вместе с супругой вышел за сигаретами, юмора не оценил. Между мужчинами началась словестная перепалка, которая быстро переросла в драку. Вскоре на помощь к пранкеру подоспел его двоюродный брат Магомед Далгатов.

Он рассказал, что именно Порунов напал на Хабиба.

«Двоюродный брат Хабиб, снимая мужчину на камеру, отбегает назад. Тот, в свою очередь, размахивая кулаками идет на него», — сказал он.

Однако после этого версии сторон сильно разняться. Порунов утверждает, чт о братья повалили его на землю и стали избивать.

Я подошел к одному близко, он мне светанул в лицо фонариком включенным, и произошел удар. Другой рукой он меня ударил. Я упал и они меня начали пинать, подбежал второй, начали сначала ногами, а потом уже руками добивать. Потом, когда жена начала кричать, они убежали Алексей Порунов.

У братьев версия совершенно другая — они утверждают, что драку затеял именно Порунов. По их словам, они не нападали на мужчину, а только защищались от него.

«Я направился в строну мужчины. Тот в свою очередь шел от брата навстречу ко мне. Поравнявшись с ним, я задал ему тот же вопрос. „Что произошло? В чем дело?“ Он, не дав никакого ответа, также ударил меня кулаком в лицо. После чего получил удар в ответ. Также в лицо», — рассказал «360» Магомед Долгатов.

Следствие прислушалось к словам потерпевшего — тем более, что полученные им повреждения говорили сами за себя. Порунов рассказал, что в драке получил перелом свода черепа, прелом носа, перелом глазницы и осколочный перелом виска.

Против Далгатова и Габибулаева возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Расследование длится уже почти 2 года — пранкерам грозит до 12 лет тюрьмы.

Однако адвокат Магомеда Далгатова не верит, что пострадавший получил такие серьезные травмы. Он утверждает, что шрамы, которые покрывают лицоо Порунова, были у него и до драки. По словам защитника, в сети есть снимки потерпевшего пятилетней давности — на них он уже со шрамами.

Специалист говорит, что эти травмы были старые. И у него нетяжкий вред здоровью. А легкий вред здоровью. Человек, который с такими переломами черепа на пятый день выписывается и уезжает на автобусе... Говорят, человек в коме находился. Если человек в коме находился, как его через сутки следователь допрашивает? Руслан Беппаев.

Дело передадут в суд уже в ближайшее время. Молодых людей могут взять под стражу — именно этого будет требовать сторона потерпевшего. Защита же собирается доказать, что пранкеры просто оборанялись.