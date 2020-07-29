В TikTok запустили кампанию #ДеньКарьеры для тех, кто ищет работу

#ДеньКарьеры начался 29 июля и продлится до 8 августа в рамках образовательной платформы «TikTok Универ». Она призвана мотивировать пользователей и организации делиться знаниями в TikTok, развивать новые креативные подходы к обучению и раскрыть потенциал короткого видеоконтента в образовательных целях.

На канале крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в TikTok 29 июля прошла прямая трансляция по ситуации на рынке труда для молодых специалистов. Там же появляются короткие видеоролики экспертов.

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Для тех, кто хочет погрузиться в разные профессии, #ДеньКарьеры предусмотрел участие ряда образовательных учреждений. Они поделятся своей экспертизой в разных профессиональных областях:

● Британская высшая школа дизайна в своем официальном аккаунте @bhsad выкладывает короткие ролики о профессиях, которые можно изучать в БВШД, например иллюстратора или промышленного дизайнера.

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● Тех, кто стремится исследовать свои возможности в индустрии видеоконтента, ждет прямой эфир с экспертом Московской школы кино.

Также в кампании #ДеньКарьеры участвуют платформы, представляющие самые разные профессии. Они поделятся опытом работы в профессии с хештегом #ДеньКарьеры и в стримах на TikTok Live.

Например, @dr.gorsheneva познакомит с работой врача-стоматолога, @designarch расскажет о профессии архитектора, а @bortprovodnik — о буднях бортпроводника. Всего состоится 20 прямых эфиров, погружающих в разные профессии. Расписание трансляций выложено на странице в приложении, а также в разделе «Интересное».

● В онлайн-школе Skysmart пройдет стрим о том, что нужно (и не очень) знать из школьного курса математики, чтобы работать в IT-сфере. Преподаватель расскажет о том, какие навыки важны при приеме на работу в digital-сфере.

● В онлайн-школе Foxford расскажут, как подготовиться к международному тестированию по английскому языку и чем это поможет в достижении новых карьерных высот.

TikTok приглашает всех поделиться собственным профессиональным опытом в коротких видео. Для этого достаточно поставить хештег #ДеньКарьеры. Ролики с этим хештегом набрали уже свыше трех миллионов просмотров.

Инициатива «TikTok Универ» направлена на то, чтобы объединить образовательный контент в приложении. Раздел запустили в прошлом году, его ролики насчитывают более 239 миллионов просмотров.