«В телефоне сидит, меня не слышит»: избившая сына жительница Томской области рассказала о причине конфликта

Избившая своего сына жительница Томской области подняла на него руку не просто так. Подросток ее достал своим беспардонным поведением, систематическим бездельем и равнодушием. Женщина рассказала «360», что мальчику вообще все равно, что происходит в доме. Он отказывался помогать и лишь требовал еду.

«Ну что-то он должен делать. Он в телефоне сидит, он меня не слышит. Я ему говорю: „Егор, сходи за дровами“. У меня спина [болит]. Мне девчонки тут ставили уколы. Я не могла ходить, а ему все ровно как-то. <…> Ему наплевать, что, как, лишь бы у него сварено было, вкусненько все было», — поделилась своими семейными проблемами собеседница.

По ее словам, мальчик обвинял ее в том, что они живут как бомжи. Женщина утверждает, что купила обои и предложила ему вместе заняться ремонтом. Купила ему на зиму сапоги, но в ответ получила «свинское отношение».

«Да, я поколотила ребенка. Но у меня, видимо, накопилось это все», — заявила она, добавила, что раскаивается, и заплакала. Обвиняемая в насилии над сыном мать сказала, что никогда не била мальчика и «сдувала с него пылинки». Отец школьника погиб, когда ему было всего несколько месяцев. С тех пор мать, по ее признанию, окружила его любовью и заботой.

Соседка Людмила, которая стала свидетелем семейной ссоры и сняла все на видео, заявила, что ее знакомая заботливая мать и выпивает редко и умеренно.

«Не запивает. Она трезвая и с ребенком нормально [обращается]. Ну может поругаться», — объяснила Людмила.

Этой историей заинтересовалась местная прокуратура после того, как ролик с побоями из-за якобы плохого поведения школьника во время учебы появился в Сети. В полиции Томской области уточнили, что женщина перед тем, как избить сына, выпила. С мальчиком сейчас все в порядке.